Bruno Guimarães admite partida abaixo do Brasil: ‘Temos que melhorar’

Volante concordou que Seleção Brasileira teve desempenho ruim contra o Equador e comentou sobre vaias que recebeu no Couto Pereira

“A gente sabia que seria um jogo muito físico, eles pressionaram muito a gente. Tivemos bastante dificuldade. No segundo tempo caímos um pouco, o que não pode acontecer. Temos que ficar ligados nisso. Os três pontos foram cruciais, mas temos que melhorar, estamos ciente disso”, disse Bruno Guimarães, que prosseguiu.

O Brasil venceu, mas não convenceu diante do Equador. O time comandado por Dorival Júnior bateu os equatorianos por 1 a 0 nesta sexta-feira (6), no Couto Pereira e voltou a vencer nas Eliminatórias da Copa. Após a partida, o volante Bruno Guimarães admitiu a partida ruim da equipe e disse que é necessário que o elenco melhore. Além disso, criticou sua própria atuação durante o embate.

“A atuação pode ser melhor, Sabemos disso. Eu tenho que melhorar, assim como todo o time no geral. O Dorival ganha agora um respiro para o trabalho, mesmo sendo o primeiro. Temos que melhorar bastante, principalmente eu. Mas sempre buscando melhora”, completou.

Bruno Guimarães recebe vaias no Couto Pereira

Aliás, o volante passou por uma situação inusitada. Afinal, mesmo jogando no Brasil, o jogador recebeu vaias da torcida. Isso porque o embate aconteceu no estádio do Coritiba e o jogador foi revelado pelo rival, Athletico Paranaense. Contudo, Bruno Guimarães falou que já esperava essa ”recepção”.

“Não, de jeito maneira, Já estava esperando. Estranho seria se não vaiasse pela historia que tenho no Athletico. Ganhamos um título em cima do Coritiba, estava preparado pra isso, acontece. O importante era o apoio para a Seleção Brasileira”, finalizou.