Série C: 2ª rodada promete briga por liderança do Brasileiro

No Grupo A, Volta Redonda e Remo querem seguir 100% na competição, mas precisam vencer seus respectivos jogos

A Série C do Campeonato Brasileiro terá a realização da segunda rodada da segunda fase. Neste sábado, dois jogos do grupo B dão o pontapé inicial. O domingo e segunda-feira terão um jogo apenas pelo grupo A. A rodada, aliás, promete briga pela liderança entre Volta Redonda e Remo.

No sábado, Athletic e Ypiranga duelam, às 17h30, na Arena Sicredi. O time mineiro busca vencer a segunda seguida e seguir com 100%, enquanto a equipe do Sul quer a primeira vitória após empate na primeira rodada da competição. Mais tarde, às 20h, Ferroviária recebe o Londrina, na Fonte Luminosa. O time paulista também mira a primeira vitória, enquanto o Londrina foca nos três pontos para não se complicar para classificação, pois perdeu para o Athletic na rodada inicial.

No domingo, pelo Grupo A, o Botafogo-PB enfrenta o Volta Redonda, às 18h30, no Almeidão. O Voltaço, aliás, busca conquistar mais três pontos para seguir na liderança. Do outro lado, os paraibanos perderam o primeiro jogo.