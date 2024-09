Prefeitura do Rio divulga operações para ‘super’ quarta da Libertadores

Ao contrário do que costuma acontecer, cidade carioca receberá dois jogos de grandes no mesmo dia; saiba os detalhes

Assim, visando passar conforto e segurança aos torcedores e também transeuntes da cidade (o Rock In Rio, evento que contará com centenas de milhares de pessoas, estará acontecendo), a prefeitura detalhou o funcionamento do metrô, dos trens urbanos da SuperVia, do trânsito no entorno dos estádios e o policiamento especial para a data.

Às 19h (de Brasília), o Fluminense recebe o Atlético-MG, pela ida, no Maracanã. Pouco depois, às 21h30, é vez de Botafogo e São Paulo duelarem, mas no estádio Nilton Santos. A distância entre as localizações (apenas 10 km), porém, gerou polêmica, já que o Batalhão Especializado em Policiamento em Estádios (BEPE) não costuma permitir que times cariocas atuem no mesmo dia na capital carioca.

O MetrôRio sugere que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao estádio do Maracanã. É importante verificar também qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio. Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), a concessionária indica desembarque na estação São Cristóvão (Linha 2).

Nos dois dias de jogos, a transferência entre as linhas 1 e 2 será no trecho compartilhado entre Botafogo e Central do Brasil / Centro. Os clientes devem carregar seus cartões com antecedência ou utilizar o pagamento por aproximação diretamente nos validadores das catracas.”

SuperVia prepara programação especial para Jogos da Libertadores

“A SuperVia terá grade de trens extras para atender o público dos jogos da Libertadores. A operação ferroviária seguirá com a capacidade plena nos dias do ponto facultativo. Para os demais dias (com shows do Rock in Rio), a programação seguirá a grade usual. Nos dias 18 e 19, a SuperVia vai reforçar a grade dos trens a partir das 15h. E orienta que os clientes programem suas viagens consultando a ferramenta “Planeje Sua Viagem” no aplicativo da concessionária ou, em caso de dúvidas, podem contatar a Central de Atendimento (0800 726 9494).”