Pedro, do Flamengo, se manifesta após grave lesão: ‘Voltarei mais forte’

Camisa 9 do Rubro-Negro rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo e só vai voltar aos gramados na temporada 2025

“Fala, galera! Estou passando aqui para agradecer a todos vocês que me mandaram mensagens nesse período. Eu recebi inúmeras mensagens de jogadores, companheiros de profissão, de todos os torcedores. Esse carinho me deixa muito grato, muito feliz e me motiva ainda mais para dar o meu melhor na recuperação. E sem dúvida nenhuma eu voltarei mais forte. Estou muito triste, claro, um momento delicado, difícil, mas estou tendo a paz que excede todo o entendimento.

“A palavra diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então muitas vezes a gente não entende, mas não precisa entender realmente, tem que confiar nos propósitos de Deus. Sem dúvida nenhuma Deus vai me dar a força que eu necessito para superar esse momento, para enfrentar esse processo. E é o momento de eu me apegar ainda mais com a minha família, com as minhas duas princesas. Obrigado por todo o apoio, pela força. Vou dar o meu melhor para voltar ainda mais forte. Valeu!”, finalizou.

Pedro se machucou já no trabalho tático, quando a imprensa já havia deixado o CT do Caju, casa de treinamento do Athletico Paranaense e casa do Brasil em Curitiba.

Aliás, o centroavante já vinha de uma lesão nas últimas semanas. Ele sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda há três semanas atrás e voltou a atuar no último domingo (1/9), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Agora, volta a se lesionar de forma ainda mais grave.