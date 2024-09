Mattos volta a defender Seabra no Cruzeiro: “Era Cuca, depois Diniz e agora Renato. Falta respeito”

O CEO do Cruzeiro Alexandre Mattos lamenta as especulações de troca no comando técnico da Raposa

“Há dez anos era o Cuca, depois mudaram para o (Fernando) Diniz, e agora é o Renato (Gaúcho). Isso demonstra um certo desrespeito com o profissional. Se o treinador do Cruzeiro fosse alguém experiente, será que haveria essas especulações? O Cruzeiro não está considerando outras opções neste momento”, afirmou Mattos em entrevista ao Charla Podcast.

Cruzeiro satisfeito

Atualmente, a Raposa soma 41 pontos no Campeonato Brasileiro e ocupa a quinta colocação. Por isso, a avaliação interna é positiva.

“Estamos satisfeitos com o que temos visto. O time tem um potencial enorme e está crescendo. Ajudamos muito no dia a dia, e estamos contentes com o progresso. Entendo que a torcida possa estar ansiosa; nós subimos na tabela, mas é assim que funciona. Precisamos dar oportunidade, apoio e tranquilidade. Sem isso, não haverá renovação”, destacou.

“Seabra é o treinador do Cruzeiro, que está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro. A análise interna do treinador difere um pouco da externa. Internamente, avaliamos o comando, as ideias de jogo, a relação dele com o vestiário, com o elenco e com a diretoria”, concluiu.