Marcos Braz revela desejo antigo pela contratação de Charly Alcaraz

O vice-presidente de futebol do Flamengo explicou que tentou a contratação do meia argentino desde 2020

O Flamengo apresentou, oficialmente, o argentino Carlos Alcaraz, o Charly , nesta sexta-feira (6). Mas, antes do jogador falar na coletiva de imprensa, Marcos Braz, vice-presidente de futebol do clube carioca, deu boas-vindas ao meia e revelou que tentou a sua contratação desde 2020.

“Feliz por estar aqui mais uma vez apresentando um jogador dessa qualidade. Jogador que veio da Premier League, acho que é inovador. Agradecer as pessoas que fazem parte do projeto de vida dele”, completou.

Charly, na época, vestia as cores do Racing. As equipes se enfrentaram no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores. Com gol do meia, a equipe argentina eliminou o time brasileiro nos pênaltis.

Números da transferência

Para contratar Charly, o Flamengo pagará cerca de R$ 108 milhões ao Southampton, da Inglaterra.