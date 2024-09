Mano chega ao número de jogos de Diniz e transforma o Fluminense no Brasileirão

Técnico leva onze partidas no campeonato para modificar futebol da equipe, a mesma quantidade de seu antecessor Crédito: Jogada 10

Desde que chegou ao Fluminense, o técnico Mano Menezes mudou a equipe carioca da água para o vinho e igualou o número de partidas de seu antecessor Fernando Diniz. Assim, o comandante precisou basicamente do mesmo número de rodadas para tirar o Tricolor da zona de rebaixamento. O campeonato ainda está longe do fim, e o time terá que se consolidar longe do Z4, porém o treinador gaúcho conseguiu em pouco tempo modificar aspectos dentro e fora de campo. Dessa forma, com 27 pontos, a equipe começa a ver no horizonte novas possibilidades como uma vaga na Sul-Americana e o bi da Libertadores. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Muitos aspectos foram importantes como a chegada de reforços e as voltas de André, que deixou o clube rumo ao futebol inglês, e Jhon Arias. No entanto, Mano conseguiu mexer com os brios do time, que tem com um dos alicerces Thiago Silva, que praticamente contribuiu para arrumar o sistema defensivo. Declínio com Diniz Apesar das conquistas da Libertadores 2023 e da Recopa Sul-Americana 2024, o treinador viveu um período de turbulência antes da demissão, com a queda de rendimento da equipe. Algo que resultou na presença na zona de rebaixamento, com apenas 6 pontos em onze partidas.

Ao todo, foram uma vitória, três empates e sete derrotas, com 18,1% de aproveitamento. Na ocasião, o Tricolor tinha a segunda pior defesa com 19 gols sofridos e o quinto pior ataque, com apenas 10 gols marcados. Antes da transição para a chegada de Mano, Marcão esteve à beira do campo em dois jogos, contra Vitória e Grêmio. Volta por cima com Mano O treinador estreou na 14ª rodada, contra o Internacional, no Maracanã, e desde então, faz uma campanha de recuperação. Nesse período, aliás, o time soma seis vitórias, três empates e duas derrotas, ocupando a 5ª colocação geral e a segunda posição no returno. Sendo assim, já são 63,3% de aproveitamento, e a equipe sofreu apenas três gols, e não foi vazada com o camisa 3 em campo pelo Brasileirão. Curiosamente, o Fluminense também balançou dez vezes a rede neste período do novo treinador, porém teve cinco triunfos a mais, muitos por 1 a 0, que resgataram a confiança do elenco em novos rumos na temporada.