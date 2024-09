Holanda x Bósnia: onde assistir, escalações e arbitragem

A Holanda vem de uma eliminação na semifinal da Eurocopa 2024 e aposta na sequência de trabalho do técnico Ronald Koeman para começar a Liga das Nações com o pé direito.

Holanda e Bósnia se enfrentam, neste sábado (7), às 15h45 (de Brasília), na partida que marca a estreia das equipes na Liga das Nações 2024/25. A bola rola no Philips Stadion, em Eindhoven, pela primeira rodada do Grupo 3.

Como chega a Bósnia

Por outro lado, a Bósnia começa a Liga das Nações com o objetivo de se manter na elite da competição. A seleção foi eliminada nos playoffs da Eurocopa e não participou da competição.

No entanto, a equipe terá um grande reforço e poderá contar com o retorno do artilheiro Dzeko. Por fim, o técnico Sergej Barbarez não teve desfalques de última hora e poderá entrar em campo com força máxima.