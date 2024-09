França x Itália, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Nesta sexta-feira (6/9), pela Liga das Nações, França e Itália se enfrentam pela Liga das Nações 2024/25. É a primeira rodada do Grupo B da competição. Além de colocar frente a frente duas das principais seleções do futebol europeu, a partida marca a volta de Mbappé ao Parque dos Príncipes, estádio do PSG. Este duelo terá a cobertura da Voz do esporte, quie inicia a sua transmissão a partir das 15h, sob o comando e a narração de Christian Rafael.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A cobertura da Voz do Esporte ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e as reportagens de Rafael Esgrilis.