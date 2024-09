Filho de Djalminha é processado novamente por DJ, que exige valor milionário na Justiça

A Justiça do Rio condenou Djalma Júnior, em janeiro de 2023, a mais de três anos de prisão após denúncia de Clara Maya por importunação sexual

Sobrinha de Wolf Maya, a DJ tem outros parentescos no meio das celebridades. Isso porque Clara Maya é filha da atriz e diretora Thaís de Campos, também da Globo .

Clara Maya solicitou a condenação de Djalma ao pagamento de R$ 100 mil, além de pagamentos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da decisão. Ainda através do advogado Sylvio Guerra, a DJ cobrou que o filho de Djalminha seja citado para apresentar defesa, sob pena de revelia caso não se manifeste na audiência de conciliação.

Djalma Feitosa Dias Junior recebeu outra ação na Justiça da DJ Clara Maya. Desta vez, a sobrinha de Wolf Maya, ex-diretor da TV Globo, processou o filho do ex-jogador Djalminha em uma ação indenizatória de danos morais. A Justiça do Rio de Janeiro condenou o rapaz recentemente a três anos e 11 dias de prisão por importunação sexual e lesão corporal.

Em janeiro de 2023, a Justiça do Rio de Janeiro condenou Djalma Feitosa Dias Júnior a três anos e 11 dias de regime aberto por importunação sexual e lesão corporal. A dj, que também se apresenta como empresária e atriz, celebrou a decisão nas redes sociais.

Em dezembro de 2020, Clara Maya tocou na festa de 50 anos de Djalminha em Guaratiba, Zona Oeste do Rio de Janeiro. A DJ relata, em seu boletim de ocorrência, que sofreu assédio sexual pelo agressor enquanto trabalhava. Segundo a denúncia, Djalma Júnior reagiu com socos e chutes após ter outra investida recusada por parte da jovem.

“Essa vitória eu dedico a todas as mulheres que um dia passaram por situações semelhantes ou parecidas e acharam que o silêncio ajudaria, que não teria justiça. Nós somos muito maravilhosas para aceitarmos vivermos com medo, sendo que na maioria das vezes nós somos as vítimas. Sejam fortes, tenham coragem, lutem por seus direitos”, desabafou.

