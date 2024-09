Coutinho pode voltar ao time do Vasco em momento crucial

Com a Data Fifa em curso, a equipe ganhou folga de três dias, retornando apenas na quinta-feira (5). E o camisa 11 esteve presente, assim como na atividade desta sexta-feira (6), também no CT Moacyr Barbosa.

O meia Philippe Coutinho está perto do retorno ao Vasco. Afinal, ele participou dos treinos desta semana com o restante do elenco após ser ausência nas últimas partidas do Cruz-Maltino.

Dessa forma, Coutinho deve surgir entre os relacionados para o próximo compromisso do Vasco na temporada, na próxima quarta-feira (11), contra o Athletico, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil – na ida, vitória vascaína por 2 a 1 em jogo memorável. Ele está fora de ação desde o dia 3 de agosto, quando atuou por 26 minutos ao entrar no segundo tempo no empate em 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, pela 21ª rodada do Brasileirão.

Desde então, sofreu lesão muscular na coxa esquerda, perdendo três partidas. Quando estava perto de voltar, pegou Covid-19, se ausentando por outros três jogos. Assim, ele aproveitou a semana sem compromissos (última partida do Vasco foi no dia 1º de setembro) para aprimorar a parte física para o momento crucial da temporada que vem pela frente: além do jogo contra o CAP, o time também enfrenta o Flamengo (dia 15) e o Palmeiras (dia 22).

Principal reforço do time na janela do meio de ano, Coutinho atuou em quatro partidas pelo Cruz-Maltino, sendo duas como titular. Até o momento, ele ainda não participou de gol nesta segunda passagem pela Colina.