Sem Messi e Di María, Argentina vence o Chile com autoridade pelas Eliminatórias

Sem Di María e Messi depois de 11 anos, a Argentina já mostra que o time é competitivo e garantiu uma boa vitória sob seus domínios. Nesta quinta-feira (5/9), a Albiceleste venceu o Chile por 3 a 0, pela sétima rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026, no Monumental, em clima de despedida para o agora ex-camisa 11 da seleção. Em campo, Mac Allister, Julián Álvarez e Dybala marcaram os gols no segundo tempo. A equipe de Ricardo Gareca, aliás, teve dificuldades para impor seu jogo.

Com o resultado, a Argentina se isola ainda mais na liderança, com 18 pontos. Do outro lado, o Chile, afinal, se complica muito e ocupa a nona posição, com apenas cinco pontos. Agora, as seleções voltam a campo na terça-feira pela oitava rodada das Eliminatórias para Copa do Mundo 2026. Às 17h30, a Albiceleste, aliás, encara a Colômbia, no Metropolitano de Barranquilla. Um pouquinho mais tarde, às 18h, a La Roja enfrenta a Bolívia, em Santiago.

Poucas chances

O primeiro tempo entre Argentina e Chile foi marcado por muitos duelos físicos e poucas chances claras de gol. Os argentinos chegaram com boas trocas de passes pela direita e numa cobrança de escanteio que terminou em cabeçada de Nico González defendida por Arias. Foi, aliás, a oportunidade mais clara. Os chilenos, por sua vez, apareceram menos, mas tiveram a melhor oportunidade criada. Já no fim da primeira etapa, Catalán aproveitou cruzamento de Isla e cabeceou na trave de Dibu Martínez.