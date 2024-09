Satisfeito com reforços do Botafogo, Textor analisa: ‘Bom desafio’

Oito jogadores chegaram no Alvinegro nesta janela de transferências. Empresário joga responsabilidade do elenco para Artur Jorge

John Textor, acionista majoritário da Saf Botafogo, mostrou-se satisfeito com as contratações do Alvinegro nesta janela de transferências. Oito jogadores chegaram para reforçar a equipe no restante da temporada. Assim, em entrevista ao “Canal do TF”, no Youtube, empresário avaliou que a equipe está bem servida em todas as posições.

“Estamos cheios de jogadores, preenchemos todas as lacunas na equipe, trouxemos um ataque forte, mais adições ao meio-campo, que já era forte. Temos um excelente jogador de desenvolvimento na linha traseira, Alexander Barboza tem estado muito bem recentemente. Fortalecemos a defesa incrivelmente”, avaliou.

O Botafogo fechou a janela com o maior investimento da história do clube: R$ 231 milhões. Com as chegadas de Allan, Igor Jesus, Thiago Almada, Mohamed Al Arouch, Matheus Martins, Vitinho, Adryelson e AlexTelles, o elenco ficou ainda mais recheado de jogadores experientes. Dessa forma, Textor vê como um bom desafio para o treinador Artur Jorge conseguir montar o time ideal.