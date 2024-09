Rayan revela proposta, mas destaca foco no Vasco: ‘Cabeça muito tranquila’

A Seleção Brasileira Sub-20 venceu o México, nesta quinta-feira, em amistoso, realizado em São Januário . Autor do segundo gol do Brasil, Rayan, do Vasco, comemorou o triunfo, o momento que está vivendo e ainda revelou que chegou proposta, mas ressaltou foco no Cruz-Maltino.

“Minha cabeça está muito tranquila. Estou focado no Vasco. Chegou proposta, mas estou aqui no Vasco. Vou continuar até o final do ano e se Deus quiser vai dar tudo certo”, disse.

Promessa do Vasco, Rayan completou 18 anos em agosto, mas já despertou interesse de clubes da Europa. No clássico entre o Cruz-Maltino e Fluminense, representantes do Lyon, da França, estiveram presentes no Nilton Santos, naquele dia. Além do clube francês, o Sporting, de Portugal também demonstrou interesse em contar com o jovem atleta.

Rayan ganhou suas primeiras oportunidades no time profissional na temporada passada, ainda antes de completar 17 anos. O contrato do atacante vai até dezembro de 2025.