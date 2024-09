Paysandu perde em casa e se complica na Série B

O Paysandu teve a chance de se afastar de vez da zona de rebaixamento da Série B do Brasileirão e jogou fora a sua oportunidade ao perder para o Amazonas por 1 a 0. A bola rolou nesta quinta-feira (5), no Estádio da Curuzu, em Belém do Pará, pela 25ª rodada desta edição da competição.

Com o resultado, o Papão tem 27 pontos e está na 15ª colocação, quatro à frente do Brusque, último time no Z4. O time branco e celeste pode, portanto, terminar a jornada na beira do abismo.

Já o Amazonas ganha fôlego e chega à oitava colocação, com 35 pontos.