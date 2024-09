Ídolo da Argentina, Di María recebe homenagem no Monumental

Meia do Benfica se aposenta da seleção albiceleste e recebe emocionante homenagem antes de jogo contra o Chile, pelas Eliminatórias da Copa

Astro do futebol mundial, Di María foi homenageado por torcedores, companheiros e membros da comissão técnica da Argentina, nesta quinta-feira. Antes da partida contra o Chile, o antigo dono da camisa 11 ficou muito emocionado. O meia do Benfica anunciou sua aposentadoria da seleção depois da conquista do título da Copa América.

“Serei eternamente grato a todos que compartilharam comigo. Agora sou mais um fã. Vou continuar apoiando-os. Vamos continuar nesse caminho porque eles têm muita coragem para fazer isso “, disse o jogador emocionado.

A homenagem começou com um emocionante vídeo que relembrou momento da carreira de Di María, com a narração de sua filha Mía. Em seguida, veio um vídeo do capitão, Lionel Messi, que foi companheiro dele em grande parte na Argentina.