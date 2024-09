Cristiano Ronaldo chega a 900 gols, e Portugal vence Croácia

Assim, os portugueses chegaram aos primeiros três pontos no Grupo 1 da competição, que ainda conta com Escócia e Polônia. Por outro lado, a Croácia segue com zero.

Portugal 2×1 Croácia

Liga das Nações 2024/25 – 1ª rodada do Grupo 1

Data e horário: quinta-feira, 05/09/2024, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio da Luz, em Lisboa (POR)

Portugal: Diogo Costa, Dalot, Rúben Días, Gonçalo Inácio (António Silva, aos 31′ do 2t) e Nuno Mendes; Vitinha, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Pedro Neto (Semedo, no intervalo), Rafael Leão (João Neves, no intervalo) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Croácia: Livakovic, Sutalo, Pongracic (Caleta-Car, no intervalo), Gvardiol e Jakic; Kovacic, Pasalic (Petar Sucic, aos 22′ do 2t), Baturina (Matanovic, aos 15′ do 2t) e Modric (Perisic, aos 31′ do 2t); Sosa e Kramaric. Técnico: Zlatko Dalic.

Gols: Dalot, aos 6′ do 1t (1-0); Cristiano Ronaldo, aos 33′ do 1t (2-0); Dalot (contra), aos 40′ do 1t (2-1);

Árbitro: Halil Umut Meler (TUR)

Assistentes: Kerem Ersoy (TUR) e Ibrahim Çaglar Uyarcan (TUR)

VAR: Bastian Dankert (ALE)

Cartão amarelo: Luka Modric (CRO)

