Corinthians ganhará bolada com venda de jovem que nem estreou

No balancete financeiro do Corinthians até junho deste ano, foi registrado um déficit de R$ 30,3 milhões. O orçamento para o ano previa um superávit de R$ 15,3 milhões, resultando em um desvio de R$ 45,6 milhões em relação ao previsto.

João Costa sequer chegou a jogar pelo time profissional do Corinthians e também passou pelas categorias de base do Palmeiras, onde jogou ao lado de Endrick. Na Roma, o atacante participou de partidas na Liga Europa e no Campeonato Italiano.

O Corinthians receberá aproximadamente R$ 10,8 milhões pela transferência do atacante João Costa da Roma (ITA) para o Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. O jogador de 19 anos estava no clube italiano desde 2022 e ainda possuía 20% dos direitos econômicos pertencentes ao Corinthians. Dessa forma, ele foi vendido pelos italianos por cerca de R$ 55 milhões.

Esse resultado negativo se deve, em grande parte, às despesas financeiras, incluindo juros e multas contratuais, como as referentes aos técnicos Mano Menezes e António Oliveira, além da ex-patrocinadora Pixbet. O clube estimava um gasto de R$ 43,6 milhões para o semestre, mas os custos reais foram mais do que o dobro, atingindo R$ 96,3 milhões.

Além disso, o Corinthians arrecadou menos com patrocínios do que o esperado, totalizando R$ 105,3 milhões, em comparação com os R$ 125,5 milhões previstos.

Por outro lado, o clube teve um lucro operacional de R$ 65,9 milhões no semestre, R$ 6,9 milhões acima do orçamento. Esse resultado foi impulsionado pela venda do meio-campista Gabriel Moscardo. No total, o Corinthians obteve R$ 118 milhões com transferências de jogadores no semestre.