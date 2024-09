Comentarista da Globo, Ricardinho comemora exibição do futebol de cegos

Atualmente comentarista da Globo, Ricardinho divide atenção com projeto desenvolvido por ele que visa a inclusão de pessoas com deficiência

Ricardinho desenvolveu um projeto voltado para o paradesporto. O pontapé inicial desta ideia foi justamente o futebol de cegos. Atualmente, a ação, estabelecida em alguns municípios do Paraná, conta também com basquete em cadeira de rodas, bocha e atletismo.

Atualmente, Ricardinho é comentarista do Grupo Globo; ele também possui um projeto inclusivo no Paraná – Foto: Reprodução

Ex-jogador e atualmente comentarista da Globo , Ricardinho será um dos profissionais envolvidos na transmissão entre Brasil e Argentina, nesta quinta-feira (05), às 15h, pela semifinal do futebol de cegos na Paralimpíada de Paris. Após sua aposentadoria dos gramados, o pentacampeão do mundo com a Seleção Brasileira criou uma ligação com a modalidade.

Denominada de Maestro da Bola, a equipe de futebol de cegos do projeto disputa competições organizadas pela Confederação Brasileira de Deficientes Visuais. No fim do ano, o grupo disputará o Brasileiro em parceria com o Corinthians. Na Paralimpíada de Paris, o time conta com três jogadores (Tiago da Silva, Cássio Lopes dos Reis e Jeferson da Conceição Gonçalves, o Jefinho), além do técnico Josinaldo Sousa, o Bamba, que é auxiliar da Seleção.

“A ideia surgiu para fazer a inclusão social através do esporte e devolver à sociedade um pouco do que o futebol me deu durante a carreira. A intenção inicial foi cuidar de crianças de 7 a 14 anos. Com o passar dos anos, tivemos a oportunidade de entrar e conhecer o paradesporto. O futebol de cegos foi nossa primeira ação e hoje temos outras modalidades”, explicou Ricardinho, em entrevista ao Uol.

Ricardinho explica lições do futebol de cegos

Há anos acompanhando o desenvolvimento do esporte e lidando com a formação de atletas, Ricardinho valorizou os aprendizados obtidos por meio do projeto e com as pessoas com deficiência.

“Você aprende valores de vida, de conduta, resiliência, equilíbrio emocional, de que, se tiver um objetivo na vida, é possível. Aprender que uma deficiência, seja qual for, não é restrição para praticar o esporte e ser um atleta de alto rendimento. Quando iniciei o projeto, achei que estaria oportunizando uma situação, mas, na verdade, eles é que todos os dias me dão a oportunidade de me passar valores”, valorizou o ex-jogador.

Maestro da Bola: Ricardinho em meio aos jogadores do projeto voltado ao futebol de cegos – Foto: Arquivo Pessoal