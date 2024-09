Caio Paulista agradece Abel por ajuda em adaptação

Atacante de origem, Caio Paulista ganha espaço como lateral-esquerdo após lesão de Piquerez, em julho; técnico ajudou com bate-papo Crédito: Jogada 10

Com mais espaço no Palmeiras desde a lesão de Piquerez, o atacante Caio Paulista tem conquistado mais espaço no Verdão, mesmo que jogando fora de seu posição original. Ele comenta que a rápida readaptação à função nasceu, entre outros motivos, após um bate-papo com Abel Ferreira. "É uma junção de tudo: da família, do trabalho, do staff, dos companheiros. Da minha persistência também, nunca desistir, sempre trabalhar mais e mais no dia a dia. E muito as conversas com o Abel, ele me tranquilizando, dizendo para continuar trabalhando que uma hora ia dar certo, uma hora a oportunidade ia chegar e que eu tinha que estar preparado. Eu acho que foi um pouco disso, fiz boas partidas e pude elevar minha confiança. Hoje, graças a Deus, eu estou um pouco mais solto", afirmou Caio Paulista.

O atacante/lateral, soma 27 partidas no ano. Deste total, oito foram após a lesão de Piquerez, confirmada no dia 19 de julho. Inclusive, no último domingo (01), na vitória por 2 a 0 sobre o Athletico-PR, em Curitiba. Caio Paulista protagonizou um lindo drible de letra e quase anotou um golaço. “Fizemos uma tabela ali, eu, Mauricio e o Felipe. No momento em que o Mauricio deu o passe, a bola saiu um pouquinho do domínio para a direita, e o marcador que estava do meu lado esquerdo foi para lá junto com o domínio. Quando eu vi que o outro estava aqui, eu pensei ‘vou dar uma letra, seja o que Deus quiser’. É mérito do goleiro também, que fez uma defesaça”, acrescentou Caio Paulista. Tempo para treinar Por fim, Caio Paulista falou do atual bom ambiente coletivo e da importância do período sem jogos por conta das datas Fifa. Aliás, a equipe só entra em campo agora daqui a dez dias (15), quando recebe o Criciúma pela 26ª rodada do Brasileirão.