Bruno Guimarães quer vitória para apagar Copa América: ‘Um novo start’

“A resposta que precisa dar. Já vivemos amistosos, Copa América, agora é hora de ganhar o jogo aqui. Dorival e sua comissão têm se dedicado bastante para a gente desempenhar da melhor forma possível. É hora de bater no peito e assumir a responsabilidade. Ninguém vai fazer pela gente. Mostrar que a gente é a seleção brasileira, que cada jogo é uma final e isso vai fazer diferença no fim do campeonato”, completou.

“Um novo start para a gente depois da Copa América, onde as coisa não saíram como a gente estava esperando. Vir para a cidade onde todo mundo gosta de mim, no CT onde eu morei, ver que muita coisa mudou. Estou muito feliz e confiante de estar aqui. Quero dar a resposta em campo, que é ganhar e jogar bem, fundamental para a gente na tabela”, falou o volante, que seguiu.

“Um time com muita movimentação, a gente não quer marcar posição, rodar muito o primeiro, segundo, até o terceiro homem até com o Paquetá para dificultar a marcação deles. O Dorival está com isso na cabeça. Eu vou ter mais participação na frente, mais liberdade para pisar na área, me sinto confortável na função. Espero que dê tudo certo, conquistar os três pontos aqui em Curitiba, uma cidade muito especial para mim”, disse Bruno Guimarães, que prosseguiu.

“Não vamos ter folga nesses dez dias, mas ver os amigos, fiz muitas amizades, vivi três anos e pouco aqui. Amizades que levo para a vida. É uma felicidade estar aqui, o carinho da torcida está sendo maravilhoso. A gente precisa dar a resposta dentro de campo. A gente quer trazer a torcida para o nosso lado, e a maior resposta tem que ser nossa e com certeza eles vão remar com a gente rumo à Copa do Mundo”, finalizou.

