Braian Aguirre engrandece chegada ao Inter: ‘Grande passo na minha carreira’

Lateral-direito poderá fazer sua estreia pelo Colorado já no próximo compromisso, o embate com o Fortaleza, jogo atrasado pela Série A

Braian Aguirre, última contratação do Inter na segunda janela de transferências deste ano, já falou pela primeira vez como jogador do Colorado. Em entrevista ao canal oficial do clube, ele engrandeceu a oportunidade de atuar no Brasil.

O Internacional será a segunda equipe da carreira do lateral-direito argentino. Ele é formado nas categorias de base do Lanús. Assim, o clube argentino vai receber 1,4 milhão de dólares (aproximadamente R$ 7,8 milhões na cotação atual) por 50% dos direitos econômicos do atleta. No vínculo, aliás, ainda há uma cláusula de obrigação de compra de mais 25% do passe, se metas previstas forem alcançadas.

O jogador fez o seu primeiro treinamento com o grupo, nesta quinta-feira (05). A propósito, tem a possibilidade de Aguirre fazer a sua estreia, e inclusive ser titular, já no compromisso seguinte do time. No caso, o duelo com o Fortaleza, partida atrasada pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre, na próxima quarta-feira (11), às 19h30, no Beira-Rio. O argentino também frisou algumas das suas principais características.

“Gosto de atacar muito, mas sou aguerrido na marcação. Vou deixar tudo sempre com muita garra por essas cores”, pontuou Braian.