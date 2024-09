Yusupha se apresenta à torcida e enumera características

Em suas primeiras palavras como jogador do Santos, o reforço do Peixe mostrou entusiasmo com o novo desafio na carreira. Regularizado na última segunda-feira (02), Yusupha Njie já está apto para jogar. Dessa forma, há a possibilidade de estrear no próximo sábado (07), quando visita o Brusque, fora de casa pela Série B.

O Santos apresentou, nesta quarta-feira (04), o atacante Yusupha Njie. O atacante é natural de Gâmbia, um pequeno país na África, está com 30 anos e chega por empréstimo do Al-Markhiya, do Catar, com contrato válido até 30 de junho de 2025.

Na entrevista coletiva, o atacante do Santos ainda apresentou-se à torcida. Afinal, era desconhecido do brasileiro até ser contratado pelo Peixe. Yusupha Njie passou anda pelo futebol marroquino e português.

“Gosto de jogar em todas as posições do ataque. Em Portugal jogava de ponta de lança. Gosto de jogar na esquerda, direita, ponta de lança, como camisa 10. Gosto de tudo. Depende do treinador e do estilo de jogo dele, mas para mim o que gosto mesmo é de jogar. Jogar em todas as posições… Meus companheiros me receberam muito bem. Senti que estou em casa, tudo passou bem. Brinquei com eles, o Giuliano é quem fala mais inglês e então conversei mais com ele. Estou bem com todos eles. Gosto de jogar com bola, velocidade e de fazer gols. Vou dizer apenas essas três (risos)”, acrescentou Yusupha Njie.

