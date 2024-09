Savinho é indicado ao Troféu Kopa

Troféu, dado pela revista France Football, premia o melhor jogador sub-21 do mundo; Savinho destacou-se no primeiro semestre por Brasil e Girona

A revista France Football anunciou, nesta quarta-feira, os finalistas do Troféu Kopa, que será entregue ao melhor jogador sub-21 do mundo, na cerimônia da Bola de Ouro. Esta, por sua vez, está agendada para o dia 28 de outubro, em Paris. Há um brasileiro na lista: Savinho, do Manchester City.

Revelado pelo Atlético-MG e com passagens pela Seleção Brasileira profissional, Savinho defendeu o Girona (ESP) na última temporada. Ele foi um dos destaques do time que brigou pelo título da La Liga até o final, mas terminou em terceiro lugar, com vaga, portanto, na Champions League.

Savinho completará 21 anos apenas em abril e está disputando o prêmio com nomes como Lamine Yamal, do Barcelona, e Arda Güler, do Real Madrid. Esses dois, naturalmente, também se destacaram na última La Liga.