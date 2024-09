Pedro deixa treino da Seleção Brasileira mancando e passará por exames

Atacante iniciou atividades como titular, mas sofreu uma torção no joelho direito e virou dúvida para duelo contra o Equador Crédito: Jogada 10

O treino da Seleção Brasileira desta quarta-feira (4), trouxe uma verdadeira dor de cabeça para Dorival Júnior. Isso porque o atacante Pedro torceu o joelho durante a atividade , deixou o campo mancando e vai passar por exames para saber a gravidade do problema. O Flamengo já foi informado sobre o ocorrido e acompanha a situação à distância. Pedro se machucou já no trabalho tático, quando a imprensa já havia deixado o CT do Caju, casa de treinamento do Athletico Paranaense e casa do Brasil em Curitiba. Após sentir a lesão, o flamenguista deu lugar à Endrick. A CBF, por sua vez, ainda não emitiu nenhum comunicado sob a situação do atleta.

O temor aumenta por conta de que Pedro já vinha de uma lesão nas últimas semanas. Ele sofreu uma contusão no músculo posterior da coxa esquerda há três semanas atrás e voltou a atuar no último domingo (1), contra o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro. Como foi o treino da Seleção Brasileira Aliás, com um elenco totalmente renovado, o treinador Dorival Júnior deve promover várias mudanças contra o Equador. Assim, o time será bem diferente daquele que disputou a Copa América. Na defesa, Marquinhos, que foi titular durante toda a Copa América, deu lugar para Gabriel Magalhães. Caso parecido do volante João Gomes, que deve perder a vaga para André. Já no ataque, sem contar com Raphinha, que está suspenso e não foi convocado, Dorival escalou Rodrygo na ponta direita, formando trio de ataque com Endrick e Vinícius Júnior. Assim, o ataque pode ter um trio do Real Madrid.