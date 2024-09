Lucas celebra retorno à Seleção após seis anos: ‘Turbilhão de emoções’

Atacante do São Paulo foi chamado para substituir Savinho, lesionado e vai reeditar parceria de sucesso com Dorival Júnior

“Foi um turbilhão de emoções. Recebi a notícia de uma maneira bem inusitada, estava embarcando para o Rio, para jogar contra o Fluminense e o comandante pegou o microfone ali no avião e anunciou. Nem imaginava, ninguém tinha avisado nada e eu achei até que era uma pegadinha. Aí eu li no celular e vi que era verdade. Foi uma alegria enorme, uma sensação como lembrou a minha primeira convocação em 2011, quando eu tinha 18 anos. Estava esperando por esse momento, como sonho realizável”, disse Lucas Moura, que prosseguiu.

Uma convocação para a Seleção Brasileira sempre emociona o jogador. Contudo, retornar após tanto tempo, mexe ainda mais com o sentimento do atleta. Algo que Lucas Moura vem sentindo nesses últimos dias. Afinal, de volta a equipe canarinho após seis anos, o meia-atacante do São Paulo recebeu a notícia da chamada de Dorival Júnior de forma inusitada. Mas confessou que viveu um turbilhão de emoções também.

Na Seleção, Lucas vai reencontrar Dorival Júnior. Afinal, os dois atuaram juntos durante o segundo semestre de 2023 no São Paulo. Contudo, no começo deste ano, o treinador aceitou o convite da Seleção Brasileira e deixou o Tricolor Paulista.

Lucas foi convocado para substituir Savinho. O atacante do Manchester City sofreu uma tendinite no joelho direito. Ele foi examinado e foi constatada uma inflamação no local.

“Temos uma parceria de muito sucesso no São Paulo. Aliás, ele me conhece muito bem . Foi um prazer trabalhar com ele, um grande gestor, um grande treinador também. O dia a dia com ele era muito agradável. Isso facilita. O Dorival sabe a maneira que eu gosto de jogar, que me sinto bem. Estou feliz de poder reencontrá-lo, de poder reeditar essa parceria de sucesso aqui na Seleção”, falou o atacante.

Com Lucas como opção, o Brasil segue sua preparação para o duelo contra o Equador. Afinal, as seleções se enfrentam nesta sexta-feira (6), às 22h, no Couto Pereira, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.