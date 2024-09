Jornalista detona Neymar após atacante ser citado por Estêvão

A jornalista Milly Lacombe não poupou críticas ao atacante Neymar, do Al-Hilal, após o camisa 10 ser citado por Estêvão como uma inspiração para os mais jovens . Durante o programa ‘Fim de Papo’, do Uol, ela citou as ações fora de campo do astro brasileiro e as conquistas na carreira.

“O Neymar é exemplo de quê? De homem, de cidadão, de pai? Sabe por que ele é exemplo de pai? Porque a barra de paternidade fica quase no chão. Basta pagar a pensão alimentícia e postar duas fotos no Instagram em que você brinca com a filha. Ele é um grande craque? O que ele ganhou? Nem a Bola de Ouro ele ganhou. Vários jogadores ganharam mais que ele. Eu fiquei assustada ao ver o Estêvão falar do Neymar. O futuro é sombrio”, disse a jornalista.

O também jornalista Renato Maurício Prado, que participava da conversa sobre Neymar, fez coro à declaração da jornalista. Contudo, deu ênfase que o problema vai além de Estêvão.

“Sabe o que é mais assustador? Não é só o Estêvão. Esse é o problema. Não pelo futebol, mas pelo comportamento. A gente fica com medo de que, no futuro, esses jogadores transformem-se em personagens semelhantes ao Neymar, mais preocupados em fazer vídeo no TikTok, em mostrar um estilo de vida luxuoso. O Estêvão é apenas um. Todos os jovens da Seleção Brasileira têm o Neymar como ídolo e referência. Esse é o mal maior que o Neymar faz ao futebol brasileiro”, declarou RMP.