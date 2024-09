Jamal Lewis mostra encanto com torcida do São Paulo

Novo lateral-esquerdo do São Paulo chega para disputar posição com Wellington e Patryck; Jamal Lewis tem 26 anos e chega por empréstimo

Novo reforço do São Paulo, o lateral-esquerdo Jamal Lewis ainda não teve contato com a torcida tricolor. No entanto, ele já fala com carinho e encanto dos torcedores. Ele desembarcou na capital paulista no último final de semana, foi anunciado como reforço na segunda-feira (02) e deve fazer seu primeiro treino nesta quinta-feira (05), na reapresentação do time.

“Tem sido louco. Recebi as boas-vindas dos torcedores, quero conhecê-los. Espero que seja uma parceria perfeita”, comentou Jamal Lewis em entrevista ao “SPFC Play”.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Jamal Lewis tem 26 anos e chega por empréstimo de um ano do Newcastle, da Inglaterra. Natural da Irlanda do Norte e com passagens pela seleção daquele país, ele defendeu ainda o Norwich City e o Watford, ambos da Inglaterra.