Fluminense divulga informações sobre ingressos para jogo da Libertadores

Os preços, aliás, variam que vão do check-in (100% de desconto) a R$ 220 para os setores Norte, Sul, Leste e Oeste do Maraca. A venda online para não-sócios e torcedores visitantes terá início na próxima terça-feira (10/09), enquanto a comercialização nas bilheterias começa no dia 16/09 (segunda-feira).

O Fluminense vai abrir nesta sexta-feira (6/9), a partir das 10h, os check-ins de sócios para a partida contra o Atlético, que acontece no dia 18/09 (quarta-feira), às 19h, no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores.

ATENÇÃO!

Neste jogo, o acesso aos setores Maracanã Mais, Oeste, Leste Inferior, Norte e Norte Visitante será com APENAS COM BIOMETRIA. A implementação do sistema vem sendo feita de maneira segura e controlada, garantindo uma experiência tranquila e eficiente para todos os torcedores. Faça o cadastro antecipado da sua biometria em fluminense.bepass.com.br. O cadastro, aliás, tem que ser 24 horas antes do dia da abertura do Check-in.

– Sócios dos planos Arquiba Família e Maraca+ Família, afinal, deverão cadastrar seus convidados no Portal do Sócio. Acesse nense.com.br, clique em Minha Conta e depois em Lista de Convidados. Poderão ser cadastrados até quatro convidados e o titular poderá comprar ingresso para dois ou três deles (a depender do contrato).

– Para os demais setores, TODOS os torcedores que comprarem pela internet deverão acessar o estádio com E-Ticket, NÃO havendo, portanto, retirada de ingresso. Além do ingresso virtual, os sócios também poderão acessar o estádio com a carteirinha de sócio. Uma vez selecionada, a forma de acesso ao estádio não poderá ser alterada. Se você inseriu o ingresso na carteirinha, lembre-se: seu ingresso é sua carteira de sócio. Sem ela, não será possível entrar no estádio!

– Para utilizar acessar o estádio com o QR Code dinâmico, o torcedor, aliás, deverá baixar o APP da FutebolCard e fazer login com o CPF (apenas os números, sem pontos e hífen) e a mesma senha do Portal do Sócio. O QR Code dinâmico ficará disponível 6 horas antes do evento. Ele é baixado automaticamente quando o sócio entra no APP e ficará disponível na aba “Meus pedidos”. Uma vez baixado, o QR Code, afinal, funcionará mesmo que não haja conexão com internet e o acesso ao estádio será somente com o APP. (Faça o download do APP na Apple Store e na Google Play Store)

CHECK-INS E VENDA ONLINE

A abertura das vendas, aliás, seguirá a seguinte ordem de prioridade:

Sócios

– Arquiba 100% / Arquiba Família / Maraca + / Maraca + Família / Leste Raiz / Pacote Futebol – 06/09 (sexta-feira), às 10h

– 75% / Pacote Jogos – 08/09 (domingo), às 10h

– Arquiba Raiz – 09/09 (segunda-feira), às 10h

– Guerreiro – 09/09 (segunda-feira), às 18h