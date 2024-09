Em momento diferente na carreira, Fernando Henrique treina separado no Cruzeiro

Fernando Henrique está no Cruzeiro desde 2023 e tem contrato até dezembro de 2025

No entanto, as janelas de transferências do futebol brasileiro, tanto para a primeira quanto para a segunda divisão, estão fechadas. Portanto, os empresários do jogador precisarão negociar uma solução alternativa.

Com a camisa do Cruzeiro, Fernando Henrique viveu dois momentos completamente distintos. Ele foi bastante cobiçado durante a era de Ronaldo Fenômeno, mas atualmente treina separado e não é aproveitado pelo técnico Fernando Seabra.

O staff de Fernando Henrique recebeu propostas de clubes de divisões inferiores do Brasil, mas nenhuma delas avançou. Os agentes do atleta buscam um clube no exterior, mas, neste momento, a tendência é que ele permaneça em Belo Horizonte.

Fernando Henrique chegou ao Cruzeiro em janeiro de 2023, durante a gestão de Ronaldo. O vínculo dele com a Raposa vai até dezembro de 2025. No início do seu contrato, ele sofreu uma grave lesão em um dos joelhos e, após a recuperação, não conseguiu retomar a sequência de jogos.