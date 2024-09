Di Maria será homenageado pela AFA no Monumental de Núñez

Desse modo, a homenagem será no Estádio Monumental, em Buenos Aires. O jogo entre as equipes acontecerá na quinta-feira (5), às 21h (de Brasília). O Benfica, atual time de Di Maria, já autorizou a ida do atleta para o evento.

O meia-atacante Di Maria será homenageado pela Seleção da Argentina e pela AFA, a federação que organiza o futebol na atual campeã do mundo. A cerimônia ocorrerá durante o duelo contra o Chile, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

No entanto, será o primeiro jogo oficial da Argentina após a conquista do bicampeonato da Copa América, com a participação de Di Maria no elenco.

Carreira de Di Maria pela Argentina

Todavia, a organização fará um vídeo com os melhores momentos de Di Maria. O jogador iniciou sua carreira na Seleção em 2007. Além da Copa do Mundo de 2022, ele conquistou duas Copas Américas, incluindo um gol na final contra o Brasil no Maracanã, e marcou um golaço na final das Olimpíadas de 2008, na decisão contra a Nigéria.