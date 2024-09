Conselho do Corinthians questiona diretoria por conta de polêmica com patrocinador

Esportes da Sorte é investigada pela Operação Integration deflagrada pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quarta-feira (4) e teve prisões Crédito: Jogada 10

A quarta-feira (4) foi agitada no mundo do futebol, ao menos fora de campo. Diversas empresas esportivas, incluindo a Esportes da Sorte, que estampa a camisa do Corinthians, enfrentaram buscas e apreensões em seis estados brasileiros. Desse modo, Roma Tuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo do Timão, encaminhou um ofício para o diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão. No documento, ele questiona as ações da diretoria do Corinthians e cobra agilidade para resolver os casos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Entenda a operação da polícia

A Polícia Civil, aliás, deflagrou durante a manhã a operação “Integration”. As autoridades detiveram o CEO da empresa Esportes da Sorte e a influenciadora Deolane Bezerra. Em julho deste ano, a Esportes da Sorte fechou um acordo de patrocínio máster com o Corinthians, no valor de R$ 309 milhões por três anos, com possibilidade de aumento desse valor mediante o pagamento de bônus por metas atingidas em ações promocionais. Confira o ofício do Conselho Deliberativo do Corinthians Cumprimento-o cordialmente, diante das inúmeras notícias veiculadas na data de hoje, por vários órgãos de imprensa, sobre uma grande operação policial denominada “Integration”, que realizou buscas, apreensões e prisões em vários estados da Federação. A operação envolveu influencers, artistas e ao menos duas empresas de apostas, especialmente a ex-patrocinadora do Sport Club Corinthians Paulista (Vai de Bet) e a atual (Esportes da Sorte). As notícias indicam uma decisão judicial de sequestro de bens e valores, com bloqueio judicial de ativos financeiros no valor de R$ 2,1 bilhões.