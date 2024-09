Vila Nova x CRB: onde assistir, escalações e arbitragem

A partida será transmitida pelo Sportv, em TV fechada, e pelo Premiere, via Pay-per-view.

Nesta quarta-feira (4), o Vila Nova enfrentará o CRB em duelo pela 25ª rodada da Série B. Em lados opostos na tabela, os times se encontrarão no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia, às 20h.

Como chega o Vila Nova

Para o jogo decisivo, o comandante do time goiano, Luizinho Lopes, enfrenta um desfalque importante para definir o time titular. O meia Igor Henrique levou o terceiro cartão amarelo contra o Novorizontino e terá que cumprir suspensão automática. No ataque, a equipe deve contar com Henrique Almeida na esperança de gols.

Como chega o CRB

Lutando para evitar o rebaixamento, o time alagoano terá duas novidades: o zagueiro Saimon, que cumpriu suspensão na rodada passada contra o Avaí, e volta a ficar à disposição. A tendência é que ele retorne na vaga de Luís Segovia, que fez sua estreia na rodada passada e deve voltar ao banco de reservas.

VILA NOVA X CRB

Série B – 2024 – 25ª rodada / Série B

Data e horário: 4/9/2024, às 20h(de Brasília)

Local: Onésio Brasileiro Alvarenga (GO)

VILA NOVA: Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis; Cristiano, João Vitor e Emerson Urso (João Vitor); Júnior Todinho, Henrique Almeida e Alesson. Técnico: Luisinho Lopes

CRB: Matheus Albino; Hereda, Saimon, Luís Segovia e Willian Formiga (Ryan); Falcão, João Pedro e Gegê; Kleiton (Getúlio), Léo Pereira e Anselmo Ramon. Técnico: Daniel Paulista

Árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi e Lucio Beiersdorf Flor (RS)

VAR: Rodrigo Nunes De Sa (RJ)