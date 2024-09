Pedro fala sobre retorno e orgulho de representar a seleção: ‘Sei esperar meu tempo’

“A Copa do Mundo serviu de aprendizado para todos que jogaram o primeiro Mundial. Não tem como aprender, Passei por um processo da Copa até aqui. Sei esperar o meu tempo. Fui para a Copa justamente por isso também; Passei por processos difíceis até chegar à Copa. Sei do tamanho da seleção brasileira, que tem concorrência e jogadores de qualidade, que podem estar em uma convocação ou na outra”, disse o atacante do Flamengo.

Depois da Copa do Mundo do Qatar, Pedro está de volta à seleção brasileira, agora sob o comando de um velho conhecido, o técnico Dorival Júnior. O atacante participou, nesta terça-feira (3), de uma coletiva de imprensa e destacou que sabe respeitar o seu tempo e que tudo acontece no momento certo em sua carreira. O Brasil enfrenta Equador e Paraguai pelas Eliminatórias para o Mundial de 2026, nesta Data Fifa.

“Nosso papel é dar o melhor no clube que representamos. No dia a dia, a cada ano entrar com dedicação e trabalho. É isso que vai nos levar à seleção. Graças a Deus, estou de volta. Espero contribuir com os companheiros para voltar a vencer. Me sinto honrado cada vez que visto essa camisa. Representar o Brasil é um sonho para cada jogador”, completou.

Artilheiro do Brasil na temporada

Nesta temporada, o atacante, do Flamengo, vive grande fase e, no momento, é o artilheiro do futebol brasileiro, com 30 gols, sete a mais que Lucero, do Fortaleza. Além disso, já soma 8 assistências em 43 partidas com a camisa rubro-negra, sob o comando do técnico Tite. No dia da convocação, Dorival Júnior teceu elogios ao atleta e relembrou do momento em que estiveram juntos no clube carioca.

“Pelo momento que vive, as características do Pedro serão importantes nesse momento que vivemos. Sempre tive confiança, acredito que tenham acompanhado, principalmente quando estive no Flamengo, tinha o interesse que estivesse em campo pelas qualidades que possui”, disse.