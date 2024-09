Ministro Luiz Fux adia julgamento de habeas corpus de Robinho

Em 2022, a Justiça da Itália condenou Robinho por nove anos de prisão. O motivo foi a acusação pelo estupro coletivo de uma jovem albanesa em 2013, na cidade de Milão. Na época, o atleta defendia as cores do Milan.

A análise será no plenário virtual. Ou seja, não é necessária a presença física. Sendo assim, os ministros apenas inserem seus votos por escrito no sistema.

O ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Fux mudou para o período de 13 a 20 de setembro o julgamento de dois habeas corpus apresentados pela defesa do ex-jogador Robinho. No primeiro momento, a votação seria entre 6 a 13 deste mês.

Apesar da condenação, Robinho vivia em liberdade no Brasil. Em março de 2024, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o ídolo do Santos deveria cumprir a pena em solo brasileiro. Atualmente, o ex-jogador está preso na Penitenciária 2 de Tremembé, localizada na cidade de São Paulo.

Carreira

Projetado ao futebol pelo Santos, Robinho ganhou fama no Brasil e acabou negociado junto ao Real Madrid. Na Europa, além do time Merengue, ele defendeu as cores do Manchester City, Milan, Sivasspor e Basakehir.

Apesar da sua identificação com o Santos, onde colecionou mais duas passagens, o ex-jogador voltou ao país natal e atuou com a camisa do Atlético-MG. Na Ásia, ele defendeu o Guangzhou, da China.