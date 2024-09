Vasco anuncia acordo com meia suíço

O Vasco anunciou, na tarde desta segunda-feira (2), último dia de janela aberta, acordo com o meia Máxime Dominguez. Segundo o próprio clube, o suíço deve desembarcar no Brasil nos próximos dias, a fim de finalizar os trâmites burocráticos. Ele chega proveniente do Gil Vicente (POR).

LEIA MAIS: Vasco anuncia empréstimo de ponta ao Ludogorets (BUL)

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Segundo apuração do Jogada10, o clube carioca chegou a um acordo com o time português e pagará dois milhões de euros (aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual) pela contratação. De acordo com informações do “ge”, o Gigante da Colina vai adquirir 100% dos direitos econômicos do atleta.