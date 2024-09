UFMG: Chances de título e Liberta e risco de Z4 no Brasileiro após a 24ª roddada

Botafogo bate Fortaleza no duelo de líderes e aparece com as maiores chances de título. Mas Palmeiras de aproxima nas contas da prestigiada UFMG

O Departamento de Matemática da UFMG divulgou os estudos sobre as chances de título e Libertadores e risco de rebaixamento dos 20 times que disputam a Série A do Brasileiro após a rodada 24. E com mudanças. O Botafogo venceu o Fortaleza no duelo dos primeiros colocados. Dessa forma, reassumiu assumiu a ponta. Assim, passa a ser a agremiação com mais possibilidade de levantar o caneco.

Vale citar que o Departamento de Matemática da UFMG é referência no Brasil quando o assunto são probabilidades do futebol. Os estudos consideram relevãncia dos jogos como visitante e números de partidas que ainda serão jogadas. Como há times com partidas a menos, estes, mesmo atrás de alguns rivais, possuem chances maiores. Além disso, o zero não é absoluto, pois ele é considerado quanto um time tem menos de 0,0001 chance de titulo ou risco de cair. Por isso é que na nodada passada, o Bahia, por exemplo, tinha zero rico de cair. Perdeu jogos e agora parece com 0,07% de risco. Agora, veja abaixo os números de seu time.

CHANCES DO BRASILEIRÃO PELA UFMG

Luta pelo título

1º – Botafogo (50 pontos) – 40,4% de título; 99,3% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

2º – Fortaleza (48 pontos) – 38,5% de título; 98,8% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

3º – Palmeiras (47 pontos) – 12,7% de título, 94,9% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

4º – Flamengo (44 pontos) – 5,4% de título; 84,7% de Libertadores, zero risco de rebaixamento

5º – Cruzeiro (41 pontos) – 1,5% de título; 67,5% de Libertadores; 0,007% de risco de rebaixamento

6º – São Paulo (41 pontos) – 0,99% de título; 59,2% de Libertadores 0,01% de risco de rebaixamento

7º – Bahia (39 pontos) – 0,25% de título; 34,6% de Libertadores; 0,07% de risco de rebaixamento