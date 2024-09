São Paulo oficializa a contratação de Jamal Lewis

Lateral-esquerdo Jamal Lewis assina contrato de empréstimo junto ao São Paulo e fica no clube do MorumBIS até junho de 2025

No São Paulo, Jamal Lewis terá a oportunidade de mostrar o seu futebol sob o comando de Luis Zubeldia e ajudar o Tricolor na reta final do Campeonato Brasileiro e Libertadores da América, torneio onde o time está nas quartas de final.

A movimentação é uma resposta da diretoria para a saída de Wellington, titular do time, que vai deixar o clube ao término da temporada. Além disso, Patryck, reserva imediato, sofreu uma lesão na clavícula diante do Palmeiras e está fora de combate nas próximas semanas.

Agora é oficial. Na noite desta segunda-feira (2), o São Paulo anunciou a contratação do lateral-esquerdo Jamal Lewis . O jogador que pertence ao Newcastle, desembarca no MorumBIS com empréstimo até junho de 2025.

A chegada do lateral-esquerdo foi uma oportunidade de mercado, pois Jamal Lewis não seria aproveitado no elenco do Newcastle para a disputa da Premier League. Sendo assim, ele resolveu abrir seus horizontes e aceitar a oferta do Tricolor. Na última temporada, o lateral-esquerdo atuou com a camisa do Watford. Durante a passagem, o jogador participou de 38 jogos e deu duas assistências.

Carreira

Aos 25 anos, Jamal Lewis construiu a sua carreira na categoria de base do Norwich. Entre 2020 a 2023, ele defendeu o Newcastle. Na última temporada, o jogador vestiu as cores do Watford.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Twitter, Instagram e Facebook.