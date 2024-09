Nova filha de Neymar chama atenção na internet

Amanda aparece em roupas nas cores preto, cinza e branco, intercaladas com momentos de ternura ao lado da filha

Na legenda, Amanda expressou seu carinho com a mensagem em inglês: “Querida, esperei a vida inteira por ti. ♡”.

Helena completa dois meses de vida nesta terça-feira (3). Para comemorar, mãe e filha realizaram um ensaio fotográfico. Nas imagens, Amanda aparece em roupas nas cores preto, cinza e branco, intercaladas com momentos de ternura ao lado da filha.

A modelo Amanda Kimberlly compartilhou nas redes sociais um ensaio fotográfico com sua filha, Helena, a primeira criança dela e a terceira de Neymar.

Vale lembrar que Neymar já é pai de outras duas crianças: Davi Lucca, de 13 anos, fruto de seu relacionamento com Carol Dantas, e Mavie, uma bebê de dez meses, filha do noivado com Bruna Biancardi.

