Mirassol x América MG: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes seguem na luta pelo G4 e se enfrentam nesta terça-feira (3) no Estádio José Maria de Campos Maia, em São Paulo

Nesta terça-feira (3), o Mirassol receberá o América Mineiro em jogo válido pela 24ª rodada da Série B . As equipes estão na disputa pelo acesso: uma ocupa a terceira colocação e a outra, a sétima, respectivamente.

Como chega o Mirassol

O time vem de uma derrota surpreendente em casa, quando foi superado pelo Botafogo-SP, perdendo por 2 a 1, seguida de um empate contra o Paysandu, fora de casa. Para esta partida, o Mirassol contará com os desfalques do goleiro Muralha e do meia Chico Kim, que estão suspensos após o jogo em Belém.

Como chega o América-MG

Agora sob o comando de Lisca Doido, o América, que já liderou a Série B, tem em vista retomar sua vaga no G4. A equipe aposta nos gols de Matheus Davó para esta partida.

MIRASSOL X AMÉRICA MG

Série A – 2024 – 24ª rodada / Série B

Data e horário: 3/9/2024, às 19h(de Brasília)

Local: José Maria de Campos Maia / Mirassol (SP)

MIRASSOL: Vanderlei; Alex Silva, João Victor, Luiz Otávio e Zeca; Neto Moura, Rodrigo Andrade e Danielzinho; Dellatorre, Fernandinho e Iury Castilho. Técnico: Mozart

AMÉRICA MG: Elias Martello; Daniel Borges, Ricardo Silva, Éder e Marlon Lopes; Juninho, Felipe Amaral, Fernando Elizari, Alê e Fabinho; Matheus Davó. Técnico: Lisca

Árbitro: Maguielson Lima Barbosa (DF)

Assistentes: Jose Reinaldo Nascimento Junior (DF) e Rener Santos De Carvalho (AC)

VAR: Rafael Traci (SC)