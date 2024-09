Mano explica recuperação de Cano no Fluminense: ‘Já está mais confiante’

Na coletiva de imprensa, o técnico Mano Menezes esclareceu sobre o processo de recuperação do argentino. Assim, a comissão técnica preferiu abrir mão do atacante, para que ele pudesse ganhar mais confiança e encerrar o “processo inflamatório crônico do tendão”.

O Fluminense segue firme em sua recuperação no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o São Paulo, o Tricolor permanece fora da zona de rebaixamento e terá tranquilidade para trabalhar na Data Fifa. O foco será aumentar o entrosamento e recuperar jogadores. Dentre eles, Germán Cano, que já voltou a treinar.

“Cano vinha de um processo inflamatório do tendão bastante crônico já. E a gente optou, porque o momento também não era bom, em fazer esse processo de recuperação mais definitivo. A gente abriu mão dele, porque era importante ele estar bem, em estar confiante nele mesmo para retomar um caminho que ele vem percorrendo nos últimos anos com muitos méritos”, disse.

Olho na agenda

Na próxima rodada do Brasileirão, o Tricolor de Laranjeiras reencontra o Juventude, dia 15 (domingo), às 16h (de Brasília), no Alfredo Jaconi. Por fim, o primeiro jogo das quartas de finais da Libertadores, diante do Atlético-MG, no Maracanã, acontece dia 18, às 19h (de Brasília).

