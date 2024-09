Guarani x Coritiba: onde assistir, escalações e arbitragem

Bugre e Coxa fazem duelo, nesta terça-feira, às 21h30, no Brinco de Ouro da Princesa, pela Série B do Brasileiro

O Guarani chega para a partida em situação delicada, ocupando a lanterna da competição com apenas 18 pontos conquistados em 22 jogos. Já o Coritiba está na 9ª colocação, com 33 pontos, somando 9 vitórias, 6 empates e 8 derrotas.

O Guarani recebe o Coritiba nesta terça-feira (3 de setembro), às 21h30, em confronto válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B 2024. A partida será no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, São Paulo.

A tendência é que o time titular tenha uma novidade em relação ao empate por 1 a 1 com o Santos, em 21 de agosto. Fora diante do Peixe por força de contrato, já que está emprestado ao Guarani, o goleiro Vladimir volta a ficar à disposição e reassume a posição que foi de Pegorari no último jogo.

Com a provável manutenção do esquema com três volantes, o técnico Jorginho pode escalar Morelli como substituto de Gómez. Reconhecido como o maior ladrão de bolas da Série B, o jogador ficou no banco na última partida.

GUARANI X CORITIBA

Série B do Campeonato Brasileiro – 24ª rodada

Data-Hora: 3/9/2024, 21h30 (de Brasília)

Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

GUARANI: Vladimir; Pacheco, Douglas Bacelar, Matheus Salustiano e Jefferson; Matheus Bueno, Gabriel Bispo e Luan Dias; Airton, João Victor e Caio Dantas. Técnico: Allan Aal.

CORITIBA: Pedro Morisco; Natanael, Thalisson, Benevenuto e Bruno Melo; Zé Gabriel, Vini Paulista, Morelli (Josué) e Matheus Frizzo; Robson e Lucas Ronier. Técnico: Jorginho.

Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Assistentes: Jean Marcio dos Santos e Luis Carlos de França Costa

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (RN)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.