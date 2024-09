Goleiro chileno sofre grave acidente de carro e tem pé amputado

Cristóbal Campos, de 25 anos, se envolveu em um grave acidente de carro na madrugada desta segunda-feira, no Chile. O goleiro, que atualmente joga no San Antonio Unido, da terceira divisão chilena, capotou o veículo que dirigia, supostamente em alta velocidade, e foi levado de urgência ao hospital.

De acordo com informações do jornal espanhol ‘AS’, o goleiro permanece hospitalizado, mas não corre risco de vida. No entanto, ele passou por uma cirurgia onde teve parte de um dos pés amputada, após este ficar preso em um dos pedais do carro. No momento do acidente, Campos estava sozinho e colidiu contra as barreiras de proteção da estrada.

O goleiro chileno já jogou pelo Universidad de Chile, um dos principais times do país. Além disso, ele também tem uma convocação pela seleção chilena.