Botafogo empresta Philipe Sampaio para o Atlético-GO

Ele atuou por último no Molenbeek, da Bélgica, clube do mesmo grupo de John Textor, acionista majoritário da SAF do clube carioca. Dessa forma, entrou em campo pela última vez em fevereiro.

Desde que retornou ao Botafogo, o zagueiro treinava em grupo especial, fora do elenco principal. Por outro lado, o Dragão buscava um jogador nesta posição para suprir a ausência de jogadores como Alix Vinicius e Pedro Henrique, que são desfalques recorrentes por lesão. Assim, Philipe Sampaio será um reforço para o restante da temporada.

Atualmente, o Botafogo conta com Bastos e Barboza como titulares. Além disso, Lucas Halter também é opção como reserva e Pablo está voltando de lesão, podendo voltar a ser opção para o técnico Artur Jorge. Assim, o clube carioca precisa correr caso queira acertar com algum jogador do setor antes do fim da janela de transferências.