Al-Nassr se aproxima da contratação de Ângelo, do Chelsea

Atacante revelado pelo Santos está na mira do clube saudita, disposto a pagar 23 milhões de euros pela compra do jogador de 19 anos

O futebol da Arábia Saudita está prestes a ganhar mais um jovem brasileiro. Isto porque, segundo o jornalista Fabrizio Romano, o Al-Nassr está em fase final de negociação para adquirir o atacante Ângelo, do Chelsea, por 23 milhões de euros (cerca de R$ 143 milhões). No entanto, o clube inglês ainda manterá uma parte dos direitos econômicos do jogador de 19 anos para uma futura venda.

Esse interesse por jovens jogadores se deve à nova regulamentação da Federação de Futebol da Arábia Saudita, que permite a contratação de até oito estrangeiros de qualquer idade por time, além de dois jogadores sub-21. Como as vagas para jogadores estrangeiros mais experientes já estão preenchidas, os clubes têm voltado suas atenções para talentos mais jovens.

Ângelo Gabriel, de 19 anos, foi revelado pelo Santos e se destacou no clube entre 2021 e 2023. Em 2022, ele acabou sendo vendido ao Chelsea por 15 milhões de euros. No entanto, passou a última temporada emprestado ao Strasbourg, na França, onde disputou 25 partidas e contribuiu com três assistências.