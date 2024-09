São Paulo acerta contratação de lateral da PL e volante argentino

No fechamento da janela, São Paulo contrata Jamal Lewis, do Newcastle, e Santiago Longo, do Belgrano; dupla chega por empréstimo

No fechamento da janela de inverno de transferências, o São Paulo contratou o lateral-esquerdo Jamal Lewis e com o volante Santiago Longo. A dupla chega por empréstimo do Newcastle (ING) e do Belgrano (ARG), respectivamente. Ambos os contratos têm validade de um ano, mas com opção de compra ao final do período.

A dupla deve chegar ao Brasil ainda neste domingo (01). O anúncio do São Paulo, por sua vez, deve ficar para a segunda-feira (02), último dia da janela de transferências.

Natural da Irlanda do Norte e com passagem pela seleção daquele país, Jamal Lewis tem 26 anos. Além do Newcastle, também defendeu Norwich City e Watford, todos os clubes da Inglaterra. A lateral esquerda é prioridade do São Paulo no mercado. Antes de Lewis, o clube tentou a contratação de Alex Sandro, que foi para o Flamengo, e Mário Rui, do Napoli (ITA).