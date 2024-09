Mbappé desencanta e Real Madrid vence Betis no Espanhol

Dessa maneira, Mbappé concedeu uma breve entrevista na saída do gramado do Santiago Bernabéu e celebrou a oportunidade de marcar o primeiro gol com a camisa do Real Madrid.

O resultado positivo em casa, inclusive, garantiu a vice-liderança para o Real Madrid, com oito pontos somados em quatro jogos. Ou seja, o clube merengue está atrás apenas do líder Barcelona, com 100% de aproveitamento no Campeonato Espanhol até o momento.

Depois de três jogos sem marcar no Campeonato Espanhol 2024/25, Kylian Mbappé finalmente balançou a rede na competição, e também fez seu primeiro gol no Santiago Bernabéu. Isto porque o francês marcou dois gols em menos de dez minutos e confirmou a vitória por 2 a 0 sobre o Bétis, neste domingo (1), pela quarta rodada da La Liga.

“Foi um momento muito especial. Eu queria marcar um gol neste estádio lendário, o mais bonito do mundo, mas o mais importante era vencer. Isso era crucial depois do empate com o Las Palmas. Foi um jogo difícil. Meu gol veio de uma jogada que começou com Brahim Díaz, passou pelo Rodrygo e, principalmente, de um lance incrível do Valverde. Nem sei como se diz ‘calcanhar’ em espanhol! Estava atento e tomei a decisão certa”, disse Mbappé.

Mbappé: ‘Três jogos sem marcar foi bastante’

Além disso, Mbappé também comentou sobre os primeiros três jogos do Campeonato Espanhol, nos quais não conseguiu marcar e o time perdeu quatro pontos.

“É bom vencer uma equipe como o Bétis. Pessoalmente, estou me sentindo muito bem. Estou feliz desde que cheguei, e as pessoas estão me tratando com muito carinho. Três jogos sem marcar não são muito, em geral, mas para mim foi bastante, embora eu tenha o apoio de todos”, concluiu.