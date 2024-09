Flamengo negocia a contratação de atacante do Chelsea

Sem espaço no elenco dos Blues, Deivid Washington entra na mira do Rubro-Negro e pode ser a surpresa no fim da janela de transferências Crédito: Jogada 10

O Flamengo segue buscando reforços e pode agitar o último dia aberto da janela de transferências. Afinal, o clube tenta a contratação do atacante Deivid Washington, que não vem tendo oportunidades no Chelsea. O ex-jogador do Santos, de 19 anos, chegaria por empréstimo até junho de 2025. O jovem disputou apenas três partidas pelo time principal dos Blues. No entanto, na base, foram dez gols marcados em 17 jogos. Ele não entra em campo desde abril. Neste domingo, publicou uma imagem a caminho do Brasil nas redes sociais.

O Rubro-Negro considera a negociação complicada, segundo o “ge”. Afinal, a janela de transferências no Brasil se encerra nesta segunda-feira (2). O clube tentou a contratação do jogador antes de o Chelsea pagar 15 milhões de euros ao Santos. LEIA MAIS: Léo Pereira sofre entorse no joelho e desfalca Flamengo Deivid Washington ficou fora da pré-temporada do elenco principal do Chelsea. O clube ficou perto de vender o jogador para o Strasbourg por 21 milhões de euros. Contudo, a negociação melou e não foi para a frente. Dessa maneira, o Flamengo entrou no negócio e pode acabar fechando com o jogador.