Corinthians x Flamengo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Neste domingo (1/9), Corinthians x Flamengo se enfrentam, às 16h, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o mesmo objetivo, mas por razões bem distintas. A vitória dará ao Corinthians um respiro, já que está na zona de rebaixamento, Já o Flamengo tenta colar nos líderes. Este superclássico terá uma cobertura muito especial da Voz do Esporte, que inicia a sua Jornada Esportiva com o tradicional pre-jogo, com os detalhes das equipes. E assim que a bola rolar, Marcus Cassino estará na narração.

Marcus Cassino comanda e narra este clássico entre as agremiações com as maiores torcidas do Brasil. Mas a cobertura ainda conta com Rodrigo Seraphim nos comentários e Júnior Azevedo nas reportagens. Não perca nada deste Corinthians x Flamengo clicando na arte acima, a partir das 14h30.