Ayrton Lucas e Alcaraz desfalcam o Flamengo contra o Vasco

O Flamengo tem mais dois desfalques importantes para o clássico contra o Vasco na próxima rodada do Campeonato Brasileiro: Ayrton Lucas e Alcaraz. O lateral-esquerdo recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota por 2 a 1 para o Corinthians, neste domingo (1), e cumpre suspensão automática na próxima partida.

Alcaraz, por sua vez, recebeu vermelho direto após uma confusão no fim do jogo – o primeiro cartão vermelho do Rubro-Negro na competição. Ele entrou no intervalo e fazia sua estreia. Portanto, já desfalca a equipe na próxima partida.

Dessa forma, o técnico Tite tem mais um problema na escalação do time. Além de Ayrton Lucas e Alcaraz, o treinador tem alguns jogadores no departamento médico. Além de Cebolinha e Viña, que não jogam mais neste ano, Arrascaeta, Gabigol, De la Cruz, Michael e Léo Pereira também estão lesionados. Vale lembrar que David Luiz deixou o campo contra o Corinthians com dores.